A spasso per le pievi romagnole | ultimo appuntamento a Pianetto

(Di sabato 25 maggio 2024) Oggi alle 16 lo storico dell’arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla chiesa di Santa Maria dei Miracoli, a conclusione del ciclo di appuntamenti ‘Antiche. Aper la Romagna’, promosso dall’Associazione Culturale Antica Pieve presieduta da Claudio Guidi. Al termine sarà possibile accedere a piccoli gruppi nella torre campanaria. La chiesa fu edificata nel 1497 dopo il miracolo che vide come protagonista una tavoletta raffigurante la Madonna e diversi Santi. Secondo la tradizione la Vergine si animò e versò lacrime dagli occhi e gocce di latte dal seno. L’edificio, un vero tesoro architettonico e artistico, è in stile rinascimentale. Ai presenti sarà consegnato in omaggio il volume contenente le descrizioni dei luoghi di culto oggetto delle visite del ciclo ‘Antiche. Aper la Romagna - Sesta parte’, che sono elaborate da Marco Vallicelli, con le fotografie delle chiese di Tiziana Catani e Dervis Castellucci oltre ai testi storici di Marco Viroli e Gabriele Zelli.

