A processo per la passerella La Procura | Danni irreparabili Chiesti 9 mesi per gli imputati

(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo laquei lavori hanno causato "" alle mura medievali e malatestiane davanti al ponte di Tiberio. E chi ha autorizzato ed eseguito l’intevento per lalungo le mura ha commesso il danneggiamento volontario" di un bene storico e sottoposto a vincoli. Da qui la richiesta, formulata nell’udienza di ieri, della condanna a 9per i quattro finiti aper l’opera realizzata al ponte di Tiberio e inaugurata nel 2018. Alla sbarra l’ex funzionario della Soprintendenza Vincenzo Napoli, gli allora dirigenti del Comune Daniele Fabbri e Federico Pozzi e Antono Petrone, titolare dell’impresa che realizzò i lavori. Non solo: lachiede anche "il ripristino dei luoghi". Insomma: via la. Secondo l’accusa, serviva l’autorizzazione del ministero dei Beni culturali per iniziare i lavori. Il cantiere era finito sotto la lente dellain seguito agli esposti presentati da un comitato di residenti, nato all’epoca in difesa del ponte di Tiberio (ne faceva parte anche l’ex parlamentare Ennio Grassi).

