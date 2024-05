A Pietrelcina domani la 2° edizione della fiaccolata per i malati oncologici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto aper la secondadi “Una Luce per la Vita” –per i”, in programma per(ore 17,30). L’iniziativa è stata voluta fortemente dal dottore Carlo Iannace, primarioBreast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino, simboloprevenzione per il tumore al seno, che ha, tra l’altro, la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti. “Sarà un cammino bello ed esaltante – dice Iannace – in un luogo suggestivo e di riflessione come lo scorso anno. Da molti paesi stanno organizzando anche dei pullman o sfilate di auto per arrivare insieme a. Sarà un pomeriggio ricco con la celebrazionesanta messa in piazza Colesanti e con la passeggiata di preghiera lungo la via del Rosario che ci porterà a Piana Romana”. Un percorso lungo tre chilometri che porta a Piana Romana e che ispira sentimenti di amore e gratitudine a Dio.