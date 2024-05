A Napoli la piazza è tutta per Conte - se dovesse arrivare ci sarebbe un plauso da parte di tutti Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2024) Massimo Ugolini sulla scelta di De Laurentiis di spingere per. Il presidente delnon vuole più aspettare e punta tutto su un allenatore che sa gestire piazze calde come quella di. Il gradimento popolare è tutto perLe parole di Ugolini: «Il gradimento popolare è tutto per. Qui laconta, le pressioni che può esercitare questasono importante. Con Garcia c’è stata una sollevazione popolare che ha avuto la capacità di accendere un campanello di allarme nella testa di De Laurentiis. Se, ciundadii tifosi perché per lororesta la prima scelta. De Laurentiis non credo voglia più aspettare, si è ripreso a lavorare sue diciamo che le parti dovrebbero aver trovato un’intesa di massima. La trattativa è adnata avanti, sono stati smussati gli angoli. Poi però le carte arrivano sul tavolo del presidente De Laurentiis e lui hala libertà di avanzare altre richieste o di puntualizzare alcuni elementi.