A Montecarlo esce il rosso | Leclerc show - bene Sainz Ma i punti si fanno la domenica

(Di sabato 25 maggio 2024) L’ha voluta, l’ha cercata e l’ha trovata. Charlesconclude una due giorni praticamente perfetta e centra la pole position del Gran Premio di Monaco, la terza in questo circuito e la ventiquattresima della sua carriera. Il monegasco, sul tracciato di casa, è riuscito a massimizzare il risultato ma non ha esultato più di tanto. Rimasto scottato dalle due pole precedenti, 2021 e 2022, quando prima per un problema meccanico e successivamente per un errore di strategia, non salì neanche sul podio. Stavolta ok la pole, ma l’obiettivo è la gara di. LA GRIGLIA DI PARTENZA FERRARI, TUTTO PER CHARLES –scatterà dalla prima posizione e, accanto, si troverà Oscar Piastri. Il pilota della McLaren è stato autore di una qualifica super ed è stato l’unico in grado di poter contendere la pole al monegasco. Al terzo posto ci sarà l’altro ferrarista, Carlos, che sembra aver ritrovato lo smalto dopo un venerdì molto difficile sul giro secco.