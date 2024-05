A Milano urbanistica in tilt per le inchieste Ma Palazzo Marino ha le sue colpe

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 maggio 2024) L’ultimo progetto, presentato solo due giorni fa ai cittadini, prevede di “trasformare” (ma sarebbe meglio dire “radere al suolo”) il mercatino rionale di via delle Ande al Gallaratese di un piano, in unalto sei piani. Residenziale che si “mangia” il terziario, perché i cittadini del Gallaratese non hanno bisogno di fare la spesa, del bar, dei negozi di vicinato… Ma quel progetto ha una peculiarità che lo differenzia dalle centinaia presentate (e approvate) negli ultimi anni dal settoredel Comune e ora bloccati causa indagini: nelle intenzioni dei progettisti, illustrate ai preoccupati residenti, l’edificio non supererà i 25 metri d’altezza. Non sarà cioè l’ennesima torre. Sì, perché quota 25 metri – secondo le norme – è uno spartiacque (o meglio, doveva esserlo, sele avesse fatte rispettare): sotto i 25 metri non è previsto il “Piano attuativo” per le nuove costruzioni, quello che calcola il fabbisogno di nuovi servizi, parcheggi, scuole, fognature ecc…, necessari per l’arrivo di nuovi residenti.