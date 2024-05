A Merano va in scena il Gran Premio della corsa a ostacoli - A Merano va in scena il Gran Premio della corsa a ostacoli - Archiviato il Derby Italiano n. 141 disputatosi nella città eterna, il galoppo non si ferma, a Milano sabato e a Roma domenica. Noi questa settimana la dedichiamo ad un’altra specialità del galoppo, l ... ilgiornale

Ippica: Galoppo; a Capannelle in 12mila per Derby vinto da Borna - Ippica: galoppo; a Capannelle in 12mila per Derby vinto da Borna - I 15 cavalli al via sono sfrecciati dalle gabbie con l'obiettivo di arrivare primi al traguardo del Derby Italiano n.141 del galoppo, per interi e femmine di 3 anni sui 2200 metri della pista grande. ansa