A Dublino ho alzato quella coppa al cielo per gli amici che non ci sono più

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 25 maggio 2024)(Irlanda). La sua fotografia che bacia laè diventata uno dei simboli della serata dell’Aviva Stadium, la più importante nella storia dell’Atalanta. Si chiama Cristian e non è stato solo uno degli 8mila bergamaschi presenti, ma anche uno di coloro che ha potuto toccare il trofeo, vinto grazie al 3-0 contro il Bayer Leverkusen. “Non ho voluto alzare laper egoismo personale, perché era giusto che i tifosi presenti e i molti purtroppo assenti per vari motivi la alzassero”, dice ricordando quel momento. Da anni frequenta attivamente la curva: “L’ho voluto fare per quegliche oggi non cipiù, ma che avrebbero sicuramente vissuto questa favola con noi”. Laè stata portata da Cristian Raimondi all’interno del settore nerazzurro per permettere anche ai presenti di poterla accarezzare. .