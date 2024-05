A cosa serve la cultura se non a produrre cultura? La riflessione di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 25 maggio 2024) Definire quali siano, o debbano essere, le funzioni della, è un’operazione sempre delicata. È chiaro che, con l’estensione che è stata attribuita ormai a questo termine, lapuò essere tutto e il contrario di tutto. Pur in questo scenario così relativista, ci sono alcuni punti fermi che possono aiutare a meglio comprendere la questione. Tra di essi, per quanto paradossale possa sembrare, c’è un principio di natura “economica” che, senza cedere al fascino dell’accademia, evidenzia come lanon si esaurisca con il suo consumo. Anzi, cresca. È un principio quasi poetico, ma rigoroso, che ci incita a riflettere sul ruolo delle istituzionili del nostro Paese. Dopo decenni di lotta, si può finalmente affermare che gli istitutili non devono inscenare una dinamica sacrale tra l’essere umano e la conoscenza. Non più musei senza didascalie. Non più termini eccessivamente ridondanti.