A cosa serve la carta da cucina nel frigo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 25 maggio 2024) C’è un alleato inche forse non conoscevate. Si tratta dellaassorbente detta ancheda. Non è solo utile per pulire il piano di lavoro o asciugare l’acqua versata durante una delle vostre preparazioni, ma anche per mantenere freschi più a lungo verdure e frutta nel. Appena acquistate frutta e verdura, lavatele per bene, asciugatele con estrema cura e riponetele negli appositi cassetti, dopo aver steso qualche foglio diassorbente sul fondo. Essa assorbirà la naturale umidità di frutta e verdura che a lungo andare può contribuire a rovinarla. E la manterrà fresca. Fate attenzione però a cambiarla regolarmente, altrimenti potrebbe sortire l’effetto opposto. Ovvero, trattenere l’umidita e favorire la formazione di muffe pericolose. Il consiglio è quello di non far passare troppi giorni. Impegnatevi però a consumare prima possibile gli ortaggi freschi. E a comprarne solo la quantità giusta per il consumo del vostro nucleo familiare e anche per la capienza del