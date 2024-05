A che ora Italia-Giappone di volley oggi in tv | programma Nations League - guid - streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)sabato 25 maggio (ore 19.00) si gioca, match valido per la2023 dimaschile. Terza partita a Rio de Janeiro (Brasile) per gli azzurri, reduci dagli incontri con Germania e Iran. Si tratta di un match decisamente ostico per i Campioni del Mondo, chiamati ad affrontare i sempre coriacei asiatici in una sfida di enorme rilievo per la classifica generale e per la qualificazione alla Final Eight, oltre che per il ranking FIVB (al termine della fase preliminare verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024). LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.00 I ragazzi del CT Fefé De Giorgi inseguono un successo che avrebbe un grande peso in vista del sempre affascinante incrocio con il Brasile, indomani nella forna del Maracanazinho. La nostra Nazionale si affiderà agli uomini di punta come lo schiacciatore Alessandro Michieletto affiancato di banda Daniele Lavia, il capitano Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, i centrali Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, il libero Fabio Balaso.