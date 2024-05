A Cannes l' urlo di libertà di Rasoulof e la miglior regia di Minervini nella sezione Un Certain Regard Stasera la cerimonia di chiusura

Cannes, 25 maggio 2024 – Prevedere il giudizio e cogliere in anticipo la Palma è solo esercizio di fantasia. Anche se la composizione di quest’anno, presidente Greta Gerwig, può far ben sperare. Se la Giuria segue ragione e sentimento la Palma andrà a Emilia Pérez del francese Audiard, il film più sorprendente, vitale, ironico per tutte le platee; se a prevalere è l’opportunità di sostenere una causa andrà invece a I semi di fico selvatico di Rasoulof in cui attraverso una drammatica vicenda familiare si rammentano le distorsioni del regime iraniano.

quotidiano