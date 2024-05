A 74 anni lavora ancora in fabbrica - operaio resta schiacciato da un macchinario

(Di sabato 25 maggio 2024)un infortunio sul lavoro. Siamo a Moggio Udinese e are ferito è stato un uomo di 74. Come si legge su UdineToday, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 maggio, quando l'è rimastomentre si trovava all'interno della Art Cart Spa di via.

Gordon Bell, pioniere dei PC (DEC), è deceduto all'età di 89 anni - Gordon Bell, pioniere dei PC (DEC), è deceduto all'età di 89 anni - Gordon Bell, uno dei primi dipendenti di Digital Equipment Corporation (DEC), è deceduto il 17 maggio all'età di 89 anni. Fatale una polmonite da aspirazione. Il suo lavoro ha plasmato l'industria dei ... hwupgrade

Ghali compie 31 anni: «Il giorno del mio compleanno è come se affrontassi il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio padre» - Ghali compie 31 anni: «Il giorno del mio compleanno è come se affrontassi il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio padre» - Il cantante pubblica un post a corredo di una foto che lo ritrae da bambino sul bordo di un’aiuola e scrive una lunga riflessione:«Cammino ancora oggi sui bordi delle strade come un equilibrista. Sui ... milano.corriere

Finley, il nuovo album e il live al Forum: "Ancora più bello dopo 20 anni" - Finley, il nuovo album e il live al Forum: "ancora più bello dopo 20 anni" - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere