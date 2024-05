25 maggio - Giornata mondiale dei bambini E all’Angelus del Papa arriva Benigni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 252024 – Oggi e domani si celebra la primadeicon eventi tra due luoghi simbolo della città di Roma: Piazza San Pietro e lo Stadio Olimpico. "L'iniziativa, patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l'educazione, risponde alla domanda: che tipo di mondo desideriamo trasmettere aiche stanno crescendo? Come Gesù vogliamo mettere ial centro e prenderci cura di loro", ha sottolineatoFrancesco. "La Primadeiè un evento senza precedenti. Nasce dal desiderio diFrancesco di porre al centro dell'attenzione il futuro dei più piccoli, chiedendo a tutti di prendersi cura di loro, di guidarli verso una crescita buona e di ascoltarli. Desideriamo immaginare con ie le bambine, a partire dai loro sogni e desideri, un mondo diverso, dove ci sia pace, cura dell'ambiente e scelta per la fraternità.