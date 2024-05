25 maggio - Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi

(Di sabato 25 maggio 2024) Arezzo, 252024 – Unasignificativa per ricordare che va sempre mantenuta alta l'attenzione su un fenomeno importante, che interessa tutti i paesi del mondo. Ie gli adolescenti fuggono perché sono impauriti, maltrattati e ingannati. La Questura di Arezzo, nell’ambito dei numerosi incontri svolti nel corso dell’anno con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’intera provincia, ha trattato approfonditamente anche l’importante tema della scomparsa dei minori. La stessa tematica è stata riproposta anche il 23u.s., nel corso dellaconclusiva dei percorsi svolti dagli studenti del territorio, che hanno seguito i programmi del Tavolo Provinciale per la cultura della legalità, al quale aderisce anche la Polizia di Stato e le sue specialità, insieme alle altre Forze dell’Ordine. Allaerano presenti centinaia di studenti di varie scuole dell’intera provincia; nel corso dell’anno sono stati oltre 7000 i ragazzi incontrati nell’ambito dei progetti organizzati dal Tavolo Provinciale.

Firenze, 25 maggio 2024 – Oggi e domani si celebra la prima Giornata Mondiale dei Bambini con eventi tra due luoghi simbolo della città di Roma: Piazza San Pietro e lo Stadio Olimpico. "L'iniziativa, patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l'educazione, risponde alla domanda: che tipo di mondo desideriamo trasmettere ai bambini che stanno crescendo? Come Gesù vogliamo mettere i bambini al centro e prenderci cura di loro", ha sottolineato Papa Francesco.

