24 Maggio 2024 – Cnn denuncia forze militari israeliane hanno impedito l’arrivo di ambulanze in Ospedale a Gaza

(Di sabato 25 maggio 2024)diall’Kamal Adwan di Beit Lahia, nel nord di. Lo riporta la Cnn che cita personale medico. È salito a 35.857 morti e 80.293 feriti il bilancio delle vittime palestinesi dall’inizio della guerra nella Striscia dilo scorso 7 ottobre. La Germania ha consegnato all’Ucraina un altro sistema di difesa aerea Iris-T. Una donna britannica e tre bambini legati al gruppo militante dello Stato islamico in Siria sono stati consegnati a una delegazione britannica che ha visitato la regione questa settimana. Un tribunale di Parigi ha condannato 3 alti ufficiali siriani all’ergastolo in contumacia per complicità in crimini di guerra. Due giovani missionari americani e il responsabile locale dell’organizzazione Mission in Haiti sono stati uccisi la scorsa notte alla periferia di Port-au-Prince da una banda armata.

Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha diffuso un video che immortala cinque Osservatrici militari israeliane rapite il 7 ottobre scorso da Hamas : "Estrema brutalità". Ma per il gruppo islamita quelle immagini sono state manipolate: "L'autenticità del filmato non può essere confermata".Continua ... fanpage

Razzi di Hamas su Tel Aviv, Israele attacca Rafah: decine di morti nel raid - Razzi di Hamas su Tel Aviv, Israele attacca Rafah: decine di morti nel raid - Le autorità e i medici di Gaza affermano che l'attacco ha colpito un campo per sfollati che era stato designato da Israele come "zona sicura". Le forze di difesa israeliane hanno affermato invece che ... adnkronos

Margelletti: «L’urgenza drammatica della Ue: non è in grado di difendersi e si consegna a Usa e Israele» - Margelletti: «L’urgenza drammatica della Ue: non è in grado di difendersi e si consegna a Usa e Israele» - Quando e come sarà possibile arrivare a una difesa comune europea «Mai, se prima non avremo un governo europeo, il punto - dice Andrea Margelletti, presidente del Centro ... ilmessaggero

Bombe su Rafah, massacro di profughi. 35 morti, decine di feriti. Israele: "Uccisi 2 capi di Hamas" - Bombe su Rafah, massacro di profughi. 35 morti, decine di feriti. Israele: "Uccisi 2 capi di Hamas" - Agenzia palestinese Wafa: "I morti a Rafah sono 40, decine i feriti" Il bilancio dell'attacco israeliano alla tendopoli nell'area di Tal as-Sultan di 40 morti, sostiene l'agenzia di stampa Wafa citand ... msn