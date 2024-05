100 anni di Mike Buongiorno | la tv italiana omaggia il grande presentatore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 25 maggio 2024) Il 26 maggio del 1924 avrebbe festeggiato un secolo di vita un’icona della televisione, un uomo che ha segnato un’epoca e ha influenzato generazioni intere:Bongiorno. Conosciuto per il suo inconfondibile “Allegria!“,ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’intrattenimento, della cultura e della storia. Nato a New York da genitori italiani,ha vissuto gran parte della sua vita in Italia, dove ha fatto il suo debutto in televisione negli’50, pionieristici per il mezzo televisivo nel nostro Paese. È stato autore, conduttore, partigiano, intrattenitore, scrittore, scalatore e persino imprenditore. Una figura poliedrica che ha saputo spaziare in diversi campi con maestria e successo. La carriera La sua carriera televisiva è stata un susseguirsi di successi e primati. Ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset, contribuendo in modo significativo a plasmare e rivoluzionare il panorama televisivo italiano.