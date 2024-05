Ztl e parcheggi - raffica di infrazioni | In un mese 762 accessi vietati

(Di venerdì 24 maggio 2024) Siena, 24 maggio 2024 – L’assessore alla mobilità Enrico Tucci parla di "dati preoccupanti, serve maggior consapevolezza da parte dei cittadini per tutelare il centro storico e i diritti di tutti i residenti". I "dati preoccupanti" sono quelli relativi alle(ancora non sanzionate in questa fase) di chi, con permesso ztl, posteggia un’auto nelle strutture di Sigerico e in contemporanea entra con uno o più mezzi nel centro storico. Nell’arco di un, sono state rilevate 762da 163 trasgressori. «Abbiamo chiaramente comunicato che chi lascia l’auto nei posti riservati all’interno dei– osserva Tucci – non può entrare nella zrl con un’altra auto. Fin qui la rilevazione era sperimentale, ora il sistema è stato validato e quindi la polizia municipale farà scattare le multe". Si tratta di uno degli elementi decisivi per la lettura dei fenomeni di occupazione della ztl: a ogni permesso sono associate più targhe, ma solo un mezzo per volta può accedere, prescrizione valida anche se si occupa un posto neidi Sigerico.

