Zoomarine – Chase e Marshall di Paw Patrol insieme ai volontari della Protezione Civile per imparare a difendere l’ambiente

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 24 maggio 2024) Eroi a 4 zampe. Aarrivano, i personaggi ufficiali di Paw, il cartone targato Nickelodeon che racconta le avventuresquadra di pronto intervento amatissima dai bambini di tutto il mondo.sono pronti ad uscire dal piccolo schermo per incontrare dal vivo gratuitamente, domenica 26 maggio 2024, i loro piccoli fan, che riceveranno una foto in omaggio. E quale occasione migliore per giocare edseguendo le orme delle imprese di questi dolcissimi protagonisti impegnati in tante operazioni di salvataggio? Nella stessa giornata, infatti, al parco saranno presenti alcune squadre di, in prima linea nella tutelavita delle persone, l’integrità fisica, i beni, le abitazioni, gli animali e, dai pericoli quotidiani che mostreranno l’importanzaprevenzione attraverso una vera e proprio esercitazione per combattere gli incendi in vista dell’arrivo dell’estate, solitamente periodo più a rischio.