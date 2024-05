Zielinski si prepara all’ultima sfida con il Napoli | saluti e poi Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024)sia salutare e abbracciare per l’ultima volta i tifosi deldopo gli anni straordinari vissuti insieme, come quello dello scudetto. Dopodiché il centrocampista polacco sarà pronto a una nuova avventura, all’. ULTIMA COL– Piotrha lasciato un segno indelebile nelle ultime stagioni del club partenopeo. L’ultimastagionale contro il Lecce, in programma allo stadio Diego Armando Maradona, sarà infatti anche l’ultima occasione perdi indossare la maglia azzurra davanti ai suoi tifosi, prima di approdare all’a parametro zero. Arrivato alnell’estate del 2016 dall’Udinese,si è progressivamente affermato come uno dei pilastri del centrocampo partenopeo. In otto stagioni,ha collezionato oltre 300 presenze e segnato più di 40 gol. Fuori per infortunio nelle ultime partite, dovrebbe aver recuperato dal problema fisico e contro il Lecce si candida per scendere in campo, quantomeno a partita in corso.