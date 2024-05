Zelensky ha raggiunto la data di scadenza Qualche dubbio sulla sua legittimità viene pure agli osservatori occidentali

(Di venerdì 24 maggio 2024) A mandato presidenziale scadutoresta in sella solamente grazie alla legge marziale. È un dato di fatto politicamente perdonato dalleatidi Kiev, ma giuridicamente contestato nella stessa Ucraina. Bollare i pareri negativi come opposizione controproducente o come propaganda russa è una tattica che per adesso funziona. Ma ciò non esenteràdal dover fare presto i conti con la mancanza di consenso elettorale e popolare. Che cosa ne pensaIl suo mandato quinquennale da presidente è formalmente terminato il 20 maggio. In un’intervista concessa il giorno stesso alla Reuters ha dichiarato che deve restare in carica perché nel Paese è in vigore la legge marziale. Lui stesso l’ha prolungata fino all’11 agosto.

