Zazzaroni | Ecco cosa penso della scelta di MOTTA di lasciare il BOLOGNA A chi dice che alla JUVE basterà il suo arrivo per tornare grandi dico una cosa su ALLEGRI…

(Di venerdì 24 maggio 2024) Direttore del Corriere dello Sport, Ivanè un dichiarato tifoso dele un estimatore di Allegri Direttore del Corriere dello Sport, Ivanè un dichiarato tifoso dele un estimatore di Allegri, come si evince dai suoi interventi in tv.ha scritto oggi sul suo giornale a proposito dei .

Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico su Bologna-Inter, partita valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A in programma oggi sabato 9 marzo alle ore 18. inter-news

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato l’incredibile campionato del Bologna: “Thiago Motta ha fatto un grande lavoro. La squadra è unita e si è visto dai festeggiamenti per il terzo gol contro la Salernitana. sportface

Bologna, avanti un altro - bologna, avanti un altro - Non a caso chi lo segue da tempo, Alessandro Canovi, avendolo ereditato dal padre Dario che per Thiago stravedeva, nei mesi scorsi ha tentato in tutti i modi di distogliere l’attenzione dai temi ... corrieredellosport

Thiago Motta, inizia il conto alla rovescia: la Juve lo aspetta - Thiago Motta, inizia il conto alla rovescia: la Juve lo aspetta - Direttore del Corriere dello Sport, Ivan zazzaroni è un dichiarato tifoso del bologna e un estimatore di Allegri Direttore del Corriere dello Sport, Ivan zazzaroni è un dichiarato tifoso del bologna e ... calcionews24

Zazzaroni svela: “Thiago Motta Giuntoli mi ha scritto che…” - zazzaroni svela: “Thiago Motta Giuntoli mi ha scritto che…” - Il direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni della Rai, ha parlato del futuro del tecnico, cercato anche dal Milan, vicino alla Juve ... ilmilanista