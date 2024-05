Zanetti | Inter la squadra più forte! Vittoria dopo le difficoltà

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024)è stato uno dei protagonisti, insieme a Matteo Darmian e Marcus Thuram, dell’vista nel docufilm realizzato della Lega Serie A per raccontare il percorso dei nerazzurri fino al ventesimo scudetto. CAVALCATA SCUDETTO – Javierinizia a parlare così del percorso dell’fino alla conquista del ventesimo scudetto: «Io credo che ogninasca da momenti di. Quando perdi un campionato, una Champions League, lì si costruisce una mentalità, una resilienza che ti permette di capire dove migliorare per arrivare all’obiettivo. Io dico sempre che per me l’è la mia famiglia, siamo una cosa sola». CONTRO IL MILAN –si concentra più sui derby vinti contro il Milan: «Vincere un derby in questa maniera significa una grande consapevolezza di forza dove ladimostra di essere superiore. La partita col Verona è stata sofferta fino alla fine, poi Frattesi ci ha dato la gioia con quel gol nel finale, mentre tutti pensavano che finisse 1-1.