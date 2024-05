WWE | Sarà Nia Jax l’avversaria di Lyra Valkyria nella finale del Queen Of The Ring

(Di venerdì 24 maggio 2024) Orario insolito per SmackDown un diretta da Jeddah. La puntata si è aperta con il match fra Bianca Belair e Nia Jax che è valevole per il posto indelOf The. Nia inUn match che è stato combattuto e Bianca nelle fasi iniziali ha ben tenuto a bada Nia. Ma la Jax non è stupida e ben si è ricordata dell’infortunio alla gamba di Bianca patito durante il match contro Tiffany Stratton. È proprio questo handicap della EST a far pendere l’ago della bilancia a favore di Nia, dati che Bianca non riesce a connettere con la KOD e Nia va con il Banzai Drop vincente.quindi Nia a sfidaredi domani. .

Dopo il First Round del tabellone di Raw di King & Queen of the Ring, sono stati annunciati i rispettivi primi due quarti di finale dei due tornei, che riguardano lo show rosso, in attesa che a Smackdown inizino il torneo anche i colleghi dello show blu. zonawrestling

I risultati dei primi due quarti di finale del Queen of the Ring, tabellone lato Raw, non lasciano spazio a sorprese. Nonostante l’attacco prima dell’incontro perpetrato dalla sua avversaria, IYO SKY piega la resistenza di Shayna Baszler, cercando di riacquistare momentum dopo la sconfitta di Wrestlemania XL contro Bayley che le è costato il Women’s Championship. zonawrestling

Dopo aver vinto il titolo femminile di NXT contro Becky Lynch, Lyra Valkyria riesce in una nuova impresa. Proprio durante la messa in onda di RAW, la lottatrice irlandese è riuscita a sconfiggere Iyo Sky qualificandosi alla finale del Queen of the Ring Tournament che si terrà questo sabato nell’omonimo PLE in Arabia Saudita. zonawrestling

King & Queen of The Ring 2024: ecco l’analisi ed i pronostici – VIDEO - King & queen of The Ring 2024: ecco l’analisi ed i pronostici – VIDEO - King & queen of The Ring pronostici: ecco la nostra analisi in merito al Premium Live Event targato WWE che si terrà nella serata di domani ... generationsport

Nia Jax batte Bianca Belair, è in finale del Queen of the Ring - Nia Jax batte Bianca Belair, è in finale del queen of the Ring - The Irresistible Force ha sfruttato l’infortunio alla gamba della EST of WWE per metterla al tappeto ed eseguire la sua manovra risolutiva finale, l’Annihilator (Banzai Drop), per ottenere il conto di ... theshieldofwrestling

WWE: Stabilito un record sorprendente nel Queen of the Ring - WWE: Stabilito un record sorprendente nel queen of the Ring - Nell'ultima puntata di Raw, l'incontro tra Iyo Sky e Lyra Valkyria ha stabilito un nuovo record per il queen of the Ring ... spaziowrestling