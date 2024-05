WWE | Randy Orton batte Tama Tonga e raggiunge GUNTHER nella finale del King Of The Ring

(Di venerdì 24 maggio 2024) Main event di puntata ovviamente è la semidelOf Thefraaccompagnato da Solo Sikoa e Paul Heyman contro. Il vincitore di questa sfida se la vedrà domani controdel torneo. Avanza! È un match dovesegue un unico schema, ovvero quello di puntare spesso e volentieri al ginocchio non al 100% die per parte del match sembra funzionare.però non ha fatto i conti con chi ha di fronte e infatti The Viper recupera e riesce a resistere anche all’intervento di Solo Sikoa e ad assestare l’RKO vincente. Al termine peròviene attaccato dalla Bloodline ma in suo soccorso arriva Kevin Owens. Sarà quindivsla. .

Randy Orton è riuscito a sconfiggere Carmelo Hayes divenendo così il secondo finalista del King of The RIng lato SmackDown. “The Viper” fronteggerà quindi Tama Tonga all’interno di un one on one inedito. Qui sotto una breve clip sul segmento post match avuto tra Randy e la Bloodline. zonawrestling

“Celebrare la storia dello sport per preservarla alle generazioni future.” Questo è il motto della St. Louis Pro Wrestling Hall of Fame, una delle più importanti premiazioni a tema sportivo presente nello stato del Missouri. zonawrestling

Un anno e mezzo, questo è stato il lasso di tempo durante il quale Randy Orton è stato lontano dalle scene. Ovviamente sappiamo tutti che Randy ha avuto a che fare con gravi problemi alla schiena che non sono stati per nulla semplici da smaltire e da superare. zonawrestling

