WWE | Cody Rhodes vs Logan Paul Un ultimo confronto prima del loro match titolato

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fa il suo trionfale ingresso in arena l’Undisputed WWE Championche è pronto a parlare ma viene immediatamente interrotto dall’arrivo dello U.S. Champion. Uncomincia subito a parlare ricordando di come sia riuscito a fare sembrare uno stupido, dicendo che non è stato difficile fargli firmare il suo contratto.non la prende bene e dice che non è uno stupido e sa di non potersi fidare die che sicuramente non ha rispettato la parola data ieri sul tirapugni. Arriva un arbitro e The Maverick stenta a farsi perquisire e intima di iniziare con. L’American Nightmare risulta ovviamente pulito mentre aviene trovato nella tasca del pantalone il tirapugni. Il campione US cerca di giustificarsi dicendo che quelli sono i pantaloni di suo fratello e poi dicendo che serviva una protezione nel caso in cuilo avesse attaccato.

“Roman Reigns I’m coming for you…but not a WrestleMania” ammettiamolo queste sono le parole che più ci hanno fatto spaventare nell’ultima Road To WrestleMania, parole pronunciate da Cody Rhodes nello SmackDown successivo alla Royal Rumble, evento dove vinse il suo secondo Royal Rumble Match consecutivo. zonawrestling

Subito dopo aver vinto il WWE Undisputed Championship in quel di WrestleMania XL, Cody Rhodes ha festeggiato sul ring con familiari e colleghi. Durante le celebrazioni, l’American Nightmare ha parlato al pubblico e ha chiamato sul ring Bruce Prichard e Triple H, stringendosi in un affettuoso abbraccio proprio con quest’ultimo. zonawrestling

