Wta Strasburgo 2024 | Keys e Collins non si fermano - sarà derby americano in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Prosegue lo straordinario momento di forma di Madisone Danielle, approdate innel Wta 500 didunque statunitense la vincitrice del torneo che si disputa sulla terra rossa in Francia e ad affrontarsi saranno due giocatrici inarrestabili in questo momento., reduce dalla semia Roma e dai quarti a Madrid (sconfitta in entrambi i casi da Swiatek), ha travolto prima Wang e poi Linette (nove game persi in totali). Come se non bastasse, in semiha rifilato un eloquente 6-1 6-3 alla russa Samsonova. Stessa situazione per, sconfitta da Sabalenka sia a Madrid che a Roma, ma capace di riscattarsi a, dove ha lasciato per strada appena sette giochi per approdare in semi. L’ucraina Kalinina le ha creato qualche grattacapo in più, ma ‘Danimal’ è comunque riuscita ad avere la meglio per 7-6 6-2. Non poteva approcciare meglio il Roland Garros la giocatrice della Florida, che dalla prossima settimana farà ritorno in top 10.