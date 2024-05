Wout van Aert torna al Giro di Norvegia | cade - gomito sanguinant - poi guida il gruppo

(Di venerdì 24 maggio 2024)vanera caduto gravemente all’Attraverso le Fiandre, rimediando la rottura di diverse costole e la frattura di spalla e sterno. Sono passati un paio di mesi dall’incidente occorso il 27 marzo e il fuoriclasse belga, che nel frattempo ha dovuto rinunciare ald’Italia, ha deciso dire in gara aldi. In occasione della seconda tappa, però, l’alfiere della Visma Lease a Bike è caduto quando mancavano 45 chilometri al traguardo.vansi è rialzato prontamente ed èto immediatamente a pedalare con une, riuscendo a rientrare inabbastanza rapidamente. Il belga ha mostrato grandissimo cuore e a 14 chilometri dal traguardo si è portato in testa alper ridurre il distacco dai tre fuggitivi, staccandosi successivamente dopo aver eseguito il proprio lavoro. La tappa è poi stata vinta dal francese Axel Laurance davanti al britannico Ethan Hayter e a Bart Lemmen.

