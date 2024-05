World Press Photo Exhibition | le fotografie che raccontano il lato oscuro del mondo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Roma il “Palazzo delle Esposizioni” ospita, la “Word”,uno dei contest fotografici più famosi delA Roma, il “Palazzo delle Esposizioni” ospita, in anteprima nazionale fino al 09 maggio, la “”, mostra che celebra i vincitori del contest fotografico più famoso al. La “” è un’organizzazione no-profit con sede ad Amsterdam che, dal 1955, istituisce un concorso annuale che premia coloro i quali, attraverso la fotografia, mettono in risalto temi di attualità universalmente rilevanti. Wpp portfolioFoto singole, reportage, istantanee colte abilmente durante lo svolgimento dei fatti, ma anche lavori “costruiti” per una narrazione che affianca le immagini ad altri strumenti (come le vernici o supporti audio), arrivano da tutto ilper essere esaminate da una commissione di esperti: la valutazione riguarda sia la tecnica che il contenuto, al fine di selezionare i lavori fotografici più rappresentativi per il sostegno del fotogiornalismo e per documentare le tematiche mondiali più difficili e urgenti.