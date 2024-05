William rimanda gli impegni all’ultimo minuto - ma la causa non è Kate

Ultimo minuto, cancellati tutti gli impegni di William e Carlo: cosa sta succedendo (1 / 2) - Ultimo minuto, cancellati tutti gli impegni di william e Carlo: cosa sta succedendo (1 / 2) - La Royal Family ha dovuto fare i conti con la neoplasia di Carlo e con quella della nuora, la principessa kate, con gli occhi del mondo puntati ... Poco fa, a mezzo stampa, abbiamo appreso che william ... donna.fidelityhouse.eu

“Kate Middleton dimagrita 15kg”: l’ultima tremenda voce - “kate Middleton dimagrita 15kg”: l’ultima tremenda voce - Cosa sta succedendo nella Famiglia Reale ed in particolare a kate Middleton Chi lo sa. Certo è che l'ultima voce è davvero ... donnaglamour

King Charles III won't be out and about much over the next six weeks amid election campaign - King Charles III won't be out and about much over the next six weeks amid election campaign - LONDON — King Charles III won’t be out and about much over the next six weeks — and it’s not because of his ongoing cancer treatments. newsday