Wheatle saluta Pistoia Per l’inglese c’è Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) In attesa di notizie da parte della nuova proprietà statunitense, che si spera arrivino quanto prima, c’è già da registrare il primo addio eccellente in casa Estra. Carldopo cinque stagioni lasciae si accasa acon un contratto pluriennale: manca solo il comunicato ufficiale, ma l’affare è fatto. Lo testimoniano i saluti via social del compagni, lo confermano tutti gli addetti ai lavori.era arrivato anel 2019 insieme a Michele Carrea e al diesse Marco Sambugaro da Biella ed è diventato in questi anni non solo uno dei beniamini dei tifosi ma un pilastro importante e fondamentale, insieme al capitano Gianluca Della Rosa, Lorenzo Saccaggi e Angelo Del Chiaro, di quello zoccolo duro che è stato alla base dei successi della squadra. Un giocatore fondamentale sia dal punto di vista tecnico che tattico,ha dimostrato di essere anche versatile potendo ricoprire tutti i ruoli in campo.