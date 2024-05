Weekend del 24 - 25 e 26 maggio | cosa fare a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024), 242024 - DallaArch Week alla Crazy Week, dai bolidi che sfilano sul lago di Como, alle opere d’arte contemporanea che invadono Cremona. Feste, sagre, passeggiate, attività per l'intera famiglia sparse per tutta la regione tra cui 14 Dimore storiche aperte gratuitamente in(450 in tutta Italia) nella sola giornata di domenica 262024, una iniziativa promossa in occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). Mentre a Brescia torna dopo 12 anni la via Crucis. Anche questo fine settimana è ricco di eventi per ogni età e passione. Ecco una selezione di iniziative partendo dal lungo cartellone di eventi nel capoluogo. Leggi anche: Meteo ae ina Monzaa Bergamoa Bresciaa Comoa Cremonaa Leccoa Lodia Mantovaa Paviaa Sondrioa VareseCrazy Week, la settimana sui disturbi mentali Dal 25 al 31sarà il palcoscenico della "Crazy Week", una settimana dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi mentali in Italia, organizzata dall'associazione iSemprevivi.