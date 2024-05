(Di venerdì 24 maggio 2024) (Adnkronos) – Un ciclo diper indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. È 'Parliamo di Hiv. Peral domani', l'iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare. Giunta alla seconda stagione, laandrà in onda27 maggio alle ore 11, .

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. E' 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', l'iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare e giunta alla seconda stagione. liberoquotidiano

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - Un ciclo di webinar per indagare e raccontare i bisogni, le paure e le speranze delle persone con Hiv. E' 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', l'iniziativa promossa da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare e giunta alla seconda stagione. ilgiornaleditalia

Di seguito un comunicato diffuso da Poste italiane: Martedì 9 aprile per tutti i cittadini doppio appuntamento di Educazione Finanziaria organizzato da Poste italiane. Durante i due webinar dal titolo “Il Welfare, il diritto al benessere”, e “La gestione del credito”, previsti rispettivamente alle ore 10. noinotizie

Webinar 'Parliamo di Hiv oggi Per guardare al domani', lunedì nuova puntata - webinar 'Parliamo di Hiv oggi Per guardare al domani', lunedì nuova puntata - Appuntamento il 27 maggio alle 11 sui canali web e social di Adnkronos con clinici ed esperti per parlare di qualità di vita dei pazienti ... adnkronos

Cambiamenti climatici, italiani consapevoli dei rischi per la salute - Cambiamenti climatici, italiani consapevoli dei rischi per la salute - ROMA (ITALPRESS) – Il 78,5% degli italiani ha una consapevolezza elevata dei rischi sulla salute che possono essere prodotti dai cambiamenti climatici, quasi uno su due (47%) crede che già ora l’emerg ... gds

Novità e implicazioni dopo l'approvazione del Diritto all'Oblio Oncologico": se ne discute in un webinar - Novità e implicazioni dopo l'approvazione del Diritto all'Oblio Oncologico": se ne discute in un webinar - Il webinar si terrà il 28 maggio alle ore 19:00 su piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Ovest ... salernotoday