In attesa dell' avvio di Wall street i mercati azionari del Vecchio continente restano in leggero ribasso. La Borsa peggiore è quella di Madrid, che cede lo 0,9%, seguita da Amsterdam in calo di mezzo punto percentuale, con Londra che scende dello 0,4%. quotidiano

Borsa: Milano (-0,3%) debole con l'Europa in attesa Wall street - Borsa: Milano (-0,3%) debole con l'Europa in attesa wall street - Avvio in calo per le principali borse europee e per Piazza Affari, dopo la chiusura negativa di wall street e i ribassi delle borse asiatiche. Il Ftse Mib arretra dello 0,9% in… Leggi ... informazione

Borsa: l'Europa conferma il calo con l'avvio di Wall Street - Borsa: l'Europa conferma il calo con l'avvio di wall street - Le Borse europee, con l'avvio di wall street, confermano i cali diffusi nell'ultima seduta della settimana. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede mezzo punto con le vendite su tec ... quotidiano

Wall Street Journal, Kiev ha attaccato la Russia in Crimea con missili Usa - wall street Journal, Kiev ha attaccato la Russia in Crimea con missili Usa - L’Ucraina ha colpito nella tarda serata di ieri un complesso russo nella Crimea occupata con missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti. Lo rivela il wall street Journal in esclusiva. L’attacco ... gazzettadelsud