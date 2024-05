W la banda del De Andrè Alunni - prof e genitori

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un progetto unico ed originale che riunisce, nel segno della musica, tutte le componenti della comunità scolastica: insegnanti,. Non solo: ‘ingrediente’ in più è il coinvolgimento di musicisti e appassionati che vivono sul territorio di San Frediano a Settimo. È l’Orchestra Faber, band nata nelle aule dell’Istituto Comprensivo Fabrizio De André di Cascina, nell’ambito del progetto "W la musica viva". Ideatrice la vicepreside (nonchéessoressa di musica) Barbara Farnesi che ha chiamato al suo fianco il Maestro Luca Erriquenz. "Gli obiettivi del progetto erano tre: fare formazione musicale per gli insegnanti, creare un coro di voci bianche e- ultimo - fondare una band. È stata battezzata Faber per celebrare i 20 anni dell’intitolazione della scuola a Fabrizio De André. Oggi è composta da 22 elementi. Abbiamo iniziato, grazie anche al sostegno della dirigente Paola Ercolano che ha creduto sin dall’inizio nel progetto, con le prove a novembre, ritrovandoci negli spazi della scuola una volta alla settimana".

