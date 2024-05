Von der Leyen apre al dialogo con l’estrema destra?

A due settimane dal voto il tema dell'alleanza con le destre tiene banco nel dibattito tra i candidati. Nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles si sono confrontati in Eurovisione i cinque candidati alla presidenza della Commissione europea: l'austriaco Walter Baier per la Sinistra europea, l'italiano Sandro Gozi per Renew Europe Now, la tedesca presidente della Commissione uscente Ursula von der Leyen per il Partito popolare europeo, la tedesca Terry Reintke per i Verdi europei e il lussemburghese Nicolas Schmit per il Partito del socialismo europeo.

Ursula sì, Ursula no. Svolta a destra sì, svolta a destra no. A poco più di due settimane dalla chiamata alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti nel Parlamento europeo, è il Rassemblement National di Marine Le Pen a tentare di rompere l’impasse tra la continuità al centro e una radicale svolta a destra della Plenaria di Bruxelles, e di conseguenza anche della Commissione.

