“Vomitare 20 volte al giorno in gravidanza non è normale - è una malattia” l’iperemesi gravidica raccontata da una mamma

120 volte l’Iron Man in 120 giorni consecutivi. Noi siamo già stanchi solo ad aver scritto la frase, mentre Jonas Deichmann si sta appena scaldando per l’ennesimo record di una vita sportiva pazzesca. Qualcuno l’ha paragonato a Forrest Gump, dopo aver visto il docufilm sulla sua vita intitolato ’Il nostro limite siamo noi’, uscito due anni fa. sport.quotidiano

“SOS! SOS! SOS!Lanciamo l’allarme per il 20 maggio, data della nuova udienza per Julian Assange.” Così ha postato su Instagram Stella Assange, moglie del giornalista ed editore australiano, chiedendo ai […] The post Il Giorno X per Julian Assange, più volte rinviato, arriva il 20 maggio first appeared on il manifesto. ilmanifesto

Lavori alla chiesetta antica in vista della futura M4 - Lavori alla chiesetta antica in vista della futura M4 - Lorenteggio, sopralluogo per rimettere in sesto l’oratorio millenario di San Protaso. La cittadina-custode: "Ha rischiato l’abbattimento più volte nel corso dei secoli". ilgiorno

Omicidio Sofia Stefani, un collega: «Vidi l'ex comandante con la pistola 4 giorni prima» - Omicidio Sofia Stefani, un collega: «Vidi l'ex comandante con la pistola 4 giorni prima» - Anzola dell'Emilia, fatto lo stub ora si cerca il Dna sull’arma. Il gip e il movente: Giampiero Gualandi si sentiva perseguitato. Il fidanzato di lei: «Sapevo che c'era questa persona, ma l'avrei perd ... corrieredibologna.corriere

