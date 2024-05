Volley - spiava le giocatrici nello spogliatoio | allenatore squalificato per 6 anni

(Di venerdì 24 maggio 2024) E’ statoper 6, con sospensione da qualsiasi attività sportiva federale, il tecnico di una squadra femminile del Pistoiese, accusato di aver spiato le. A deciderlo è stato il tribunale federale della Fipav, che ha ritenuto discordanti le versioni fornite dall’incolpato, il quale aveva piazzato una telecamera. Scoperto lo scorso febbraio dalle atlete stesse – che allertarono i responsabili della palestra e chiamarono le forze dell’ordine – l’uomo disse ai carabinieri che la telecamera era stata rubata e solo dopo si corresse ammettendo che fosse sua, ma messaper la ricarica. “Anche se non vi è prova che le immagini siano state diffuse, l’atto ha una grave valenza disciplinare, per la gravità dei fatti, ma anche per la violazione dei principi contenuti nel codice etico, oltre che la gravissima lesione al mondo dele alla sua credibilità” ha riconosciuto il tribunale.

