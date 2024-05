Volley Serie B1 Playoff | il Concorezzo fa il blitz La Rubierese parte male Sarà arduo salire in A2

(Di venerdì 24 maggio 2024)3 GIUSTO SPIRITO: Giardi 3, Bandieri 5, Bianchini 10, Mescoli 10, Cantamessa 6, Aluigi 4, Bici (L), Giovagnoni 1, Bortolamedi 8, Salas 1, Dorta 1; n.e.Tosi, Barbieri (L), Munari. All. Ghibaudi. CENTEMERO: Villa 11, Piazza 14, Marini 2, Bilamour 15, Pegoraro 11, Giacomini 10, Ghezzi (L), Stucchi (2L), Neza, Ditommaso, Couchond; n.e. Crippa, Brutti. All. Angelescu. Arbitri: Miggiano e Mochi. Parziali: 25-20 22-25 12-25 16-25 Note: durata set 28’, 33’, 24’, 27, tot. 1h52’. Rubiera Rubiera 7 ace, 5 errori, muri 6, err. avv. 26.6 ace, 8 errori, muri 4, err. avv. 32. Inizianoi play-off promozione diB1 per la Giusto Spiritoche perde in casa daper 3 a 1 davanti a un pubblico molto numeroso. Perin A2, ora deve vincere a Vicenza 3 a 0 e sperare che Vicenza batta3 a 1. "E’ stata un partita complicata – dice Andrea Ghibaudi, coach di Rubiera – siamo partite bene vincendo il primo set e nel secondo da 16-21 abbiamo rimontato sul 22 pari.

