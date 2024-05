Volley - Italia a caccia del bis in VNL contro l’Iran dopo la vittoria convincente con la Germania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) C’era una voltaspauracchio tutte le rivali,capace di centrare la final four di VNL (che allora si chiamava World League) nel 2014 al Mandela Forum di Firenze. C’era una voltache riforniva i top team europei di giocatori di alto livello e che affrontava con il coltello fra i denti ogni partita anche con gli avversari più forti. Queloggi è un po’ sbiadito anche se il coltello ce l’ha sempre fra i denti e ogni tanto, qualche colpaccio, lo piazza. Il ricambio generazionale c’è stato, la “generazione dei fenomeni iraniani” è ormai dietro le spalle ma il vivaio continua a produrre giocatori di qualità anche se non del livello dei loro predecessori. In panchina nella nazionale asiatica c’è una vecchia conoscenza dell’, Marco Aurelio Motta che dalle nostre parti è stato anche allenatore della Nazionale femminile quando ancora l’non faceva parte dell’elite mondiale delrosa.