Volley femminile - VNL 2024 | ecco le 14 convocate di Velasco per la pool di Macao

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il commissario tecnico della nazionale italianaJulioha scelto le 14 atlete che prenderanno parte alla seconda settimana dellaball Nations League. Concluso il collegiale di Milano, le azzurre si ritroveranno domenica 26 maggio all’Aeroporto di Malpensa, da dove s’imbarcheranno per(scalo a Pechino). Danesi e compagne esordiranno in Cina mercoledì 29 maggio con la Francia (ore 10 italiane), per poi affrontare il 30 maggio la Repubblica Dominicana (ore 06.30), il 1° giugno il Brasile (ore 06.30) e nell’ultima sfida il 2 giugno le padrone di casa della Cina (ore 13.30). In chiave qualificazione a Parigi, grazie ai tre successi nelladi Antalya, in particolare quello con la Turchia, le ragazze disi trovano al 5° posto del World Ranking con 343,79 punti, potendo contare su un consistente vantaggio nei confronti dell’Olanda (11esima, 286,67 pt.

Antalya – E’ stata la Polonia a vincere la prima partita della Nations League di Volley Femminile. l’Italia, impegnata nella prima settimana del torneo in Turchia, ha ceduto il passo alle avversario per tre set a zero (26-28, 23-25, 21-25). ilfaroonline

Non c’è stato nemmeno bisogno di evocare la pazienza degli appassionati per vedere i frutti del lavoro, più mentale che fisico, svolto in questi giorni da Julio Velasco sulla sua prima Nazionale. La settimana di Antalya per l’Italia del volley femminile è stata come una di quelle giornate estive in cui al risveglio si addensano le nubi e, dopo il temporale, il cielo inizia a schiarirsi e, prima di pranzo, sono scomparse tutte le nuvole e l’aria pesante e l’afa dei giorni precedenti lasciano spazio a un’atmosfera tersa e più respirabile. oasport

