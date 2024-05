Volley femminile - le convocate dell’Italia per la Nations League a Macao | tornano Egonu e tutte le big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Julio Velasco ha diramato le convocazioni per la seconda tappa delladi, che andrà in scena a(Cina) dal 29 maggio al 2 giugno. Il CTha selezionato 14 atlete in vista della trasferta in terra asiatica, dopo aver esordito ad Antalya con tre vittorie (tra cui quella di lusso contro la Turchia) e una sconfitta. Le azzurre sono in piena lotta per accedere alla Final Eight e vanno a caccia anche di punti importanti per il ranking FIVB, visto che al termine della fase preliminare verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.in gruppole big che avevano saltato la prima tappa: l’opposto Paola, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Marina Lubian e Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Confermate in rosa la bomber Ekaterina Antropova, la regista Carlotta Cambia (preferita a Francesca Bosio), i martelli Caterina Bosetti, Alice Degradi e Stella Nervini, il libero Eleonora Fersino.