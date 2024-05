Volley - Elena Pietrini si opera a una spalla | ora l’addio alle Olimpiadi è ufficiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024)si sottoporrà a un intervento chirurgico allanella giornata di mercoledì 29 maggio. La schiacciatrice necessita di un’zione per risolvere il problema fisico che la ha attanagliata per l’intera stagione in Russia (sarebbe stata interessata anche la schiena), anche se era stata decisiva per la conquista dello scudetto con la casacca della Dinamo Kazan, dominando la decisiva gara-5 della finale per il titolo. Ora il martello deve ufficialmente dire addiodi Parigi 2024. La livornese aveva lasciato il ritiro della Nazionale nella giornata di martedì, dopo essersi sottoposta a una serie approfondita di esami medici e test fisici. La 24enne avrà a disposizione tutta l’estate per recuperare da questa criticità e per farsi trovare pronta in vista della prossima annata agonistica, quando si accaserà a Milano con buona probabilità. Si tratta di una grave perdita per l’Italia, che dovrà rinunciare a una pedina davvero molto importante di banda, pimpante in attacco e molto solida in ricezione.