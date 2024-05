Voci di Gaza – Al nord non c’è più una casa in piedi - impossibile trovare dove rifugiarsi Mangiare? Solo legumi e cibo in scatola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mentre la Corte dell’Aia ordina a Israele lo stop dei bombardamenti su Rafah, neldella Striscia dicontinuano gli attacchi. In una testimonianza audio, un’operatrice dello staff di Oxfam a, parla di “bombardamenti inarrestabili” nelle aree settentrionali di Jabalia e Beit Lahia. “L’area è completamente devastata. Non è rimasto innemmeno una. Non ci sono postiperché tutte le scuole e i rifugi sono distrutti”. Anche l’acceso ai beni di prima necessità p molto difficile. “Possiamo fare affidamentosuin”. La decisione della Corte Internazionale di Giustizia è stata accolta positivamente dall’ong Oxfam, che l’ha definita “un intervento cruciale per fermare l’assalto militare di Israele a Rafah, che ha causato lo sfollamento di più di 800mila persone, e come un’affermazione del diritto alla vita del popolo palestinese”. Tutti gli stati “hanno la responsabilità legale e morale di assicurarsi che Israele rispetti questo ordine, e che le centinaia di migliaia di persone che si rifugiano a Rafah siano protette.