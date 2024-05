Vis Stellone | Il futuro? Soffrire un po’ meno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mister, ilcomincia dal passato, pur recente. La mossa vincente della sfida decisiva? "Forse quando nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento tattico per arginare Sbaffo, ma nonostante continuasse a imperversare abbiamo lottato con il sangue agli occhi portandola a casa" Lei sorride sempre, da buon romano ha il sole dentro, ma era davvero così tranquillo? "Maschero bene, non ero tranquillissimo. A Recanati avevamo fatto qualcosa di sbagliato, eravamo delusi dal risultato, ma non volevo fare la gara di ritorno con un doppio svantaggio. Sapevo che un gol potevamo ribaltarlo. Ci siamo riusciti con un primo tempo di grande cattiveria. Non so come la Recanatese possa essersi trovata in quella posizione di classifica, ma ci sono annate in cui non ti riesce tutto e raccogli poco"., i tifosi vorrebbero sapere dell’anno prossimo, se si soffrirà ancora così tanto..