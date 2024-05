Virtus e la seminfinale scudetto | paura e sollievo - Belinelli salva tutti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bologna, 24 maggio 2024 – Unasciupona, ma resiliente si aggiudica questa prima gara della semifinaledopo aver disputato un supplementare al termine di un match dove ha fatto vedere il suo viso migliore e quello peggiore. I padroni di casa vanno avanti sul 57-37, poi subiscono un 18-0 di parziale dove ci sono tanti meriti di Venezia, ma anche tante responsabilità dei bolognesi con il divario che arriverà a ridursi fino ad uno striminzito punticino (64-63). A quel punto l’aria diventa pesante con il pubblico che fa sentire tutto il sostegno e con gli ospiti che non demordono. Si arriva così alle prime battute dell’ultimo quarto, quando le due prodezze balistiche, una di Cordinier e l’altra di Abass, fanno respirare la formazione allenata da Luca Banchi riportandola sul +8. La Reyer porta l’incontro sui binari che più le sono congeniale facendo saltaregli automatismi difensivi avversari.

