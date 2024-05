Virtus Bologna-Venezia in tv | programma - orario e diretta gara-2 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-2 delle semifinali deidellaA1di. Tutto pronto per la seconda partita di questache aprirà le strade della finale, per una delle due formazioni. La particolarità del confronto tra queste due formazioni, che hanno chiuso la stagione nella parte altissima della classifica, è che si sono divise i due scontri diretti giocati nella regular season. I lagunari, infatti, si sono imposti di misura nel match d’andata, giocato proprio alla Segafredo Arena, mentre le Vu Nere si sono rifatte alla grande al ritorno, imponendosi 70-89. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di domenica 26 maggio sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per idellaA1di. TABELLONE E ACCOPPIAMENTIRISULTATIRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOSTREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sul relativo sito, su Eurosport 1, disponibile anche su Sky e Sky Go, e su Dazn.