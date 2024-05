Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia - Gara 1 semifinali playoff Lega Basket A | ultime e diretta tv

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Real Madrid-Olympiacos, valida come semifinale dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Di scena il rifacimento della partita che lo scorso anno valse il titolo: allora, ad imporsi furono i Blancos, che negli ultimi due minuti riuscirono a rimontare e ribaltare uno svantaggio di sei punti grazie ai colpi degli esperti Sergio Rodriguez e Sergio Llull.

sportface

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Panathinaikos-Fenerbahce, valida come semifinale dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Prende il via la Final Four con questo testa a testa tra due squadre che hanno superato i playoff in cinque partite.

sportface