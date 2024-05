Viola Come Il Mare 3 | Ecco Se Ci Sarà La Terza Stagione!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 24 maggio 2024)il3: dopo la fine della seconda, i numerosi fan della fiction iniziano a domandarsi se ci saranno nuovi episodi.che cosa sappiamo finora!il2 ha appassionato milioni di telespettatori,per laprecedente. La coppia formata da Francesca Chillemi e Can Yaman si dimostra vincente ancora una volta e i loro personaggi sono amatissimi. Per questo in molti si stanno chiedendo se Mediaset stia pensando o meno ad un rinnovo di unadella fiction.il3: ancora nessuna conferma da Mediaset sulla nuovail2 ha riscosso il successo che tutti si aspettavano. Erano in molti infatti ad attendere la secondadella fiction, che era stata rimandata in più occasioni. Le vicende die Francesco Demir hanno tenuto incollate allo schermo milioni di persone, tra la messa in onda su Canale 5 e le puntate pubblicate su Mediaset Infinity.