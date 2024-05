Video scandalo dei giovani Vip tedeschi filo nazisti Cosa succede in Germania VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ha suscitato grande scalpore e preoccupazione unpubblicato sui social media in cui alcuniappartenenti alla “che conta” hanno intonato cori razzisti nei confronti degli stranieri e abbozzato saluti. Il fatto è avvenuto nella cittadina di Kampen, un elegante sobborgo meta dei Vip. Ed è proprio questo che suscita preoccupazione. Iritratti nelerano tutti appartenenti alla “che conta“, e stavano celebrando una festa conosciuta come “Whiskey Mile“. Fra ville di lusso, boutique esclusive e locali eleganti. Proprio in uno di questi, il Pony, si trovano abitualmente i figli delle star televisive, degli artisti e dei più importanti uomini d’affari del Paese teutonico. Basti pensare che solo per entrare nel locale occorre pagare 150 Euro. (continua dopo il) < #, cori anti-stranieri e saluti: indignazione perdei‘vip’ a #Sylt https://t.